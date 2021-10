Le Havre. Passionné par le graphisme, il expose à seulement 17 ans

Il ne se destine pas à une carrière d'artiste, mais Mathieu Tienot ressent le besoin de s'exprimer via le dessin. Ce jeune homme de 17 ans habite Fontaine-la-Mallet près Havre. Il entre en terminale au lycée Jean-Prévost de Montivilliers.

Depuis tout petit, il se passionne pour le graphisme. Afin de se perfectionner, il suit des cours à l'École supérieure d'art et de design du Havre (l'ESADHAR). Pour la première fois, une galerie lui propose d'exposer. L'architecture, le street art, la mode et l'automobile sont ses domaines de prédilections. En architecture, il redessine avec finesse et précision les bâtiments emblématiques de la ville du Havre.

Passionné par la mode, il crée sur des tee-shirts son propre style en les customisant. C'est son coup de stylo précis, avec un style très rigoureux, qui impressionne.

Mathieu Tienot aime utiliser différentes techniques (crayon, promarker et acrylique) ainsi que jouer entre le noir et blanc et la couleur. Ses œuvres sont à découvrir sur son Instagram : m@thieu.tienot.

Pratique. Parcours Graphique de Mathieu Tienot - Galerie MS, 74 rue d'Estimauville au Havre jusqu'au samedi 4 septembre.