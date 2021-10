Flamanville. Bloqués par la marée, trois adolescents secourus

Trois adolescents âgés de 17 ans se sont retrouvés bloqués et isolés par la marée, sur une bande rocheuse au sud des falaises de Flamanville, mercredi 25 août un peu après 22 heures. L'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, alors en exercice, a été immédiatement engagé par le CROSS de Jobourg qui coordonne les sauvetages en mer. Arrivé sur zone, l'hélicoptère a hélitreuillé les trois naufragés. Ils ont été déposés 20 minutes plus tard, sains et saufs, sur la plage de Sciotot.

Avant chaque excursion en mer ou sur l'estran il convient de prendre connaissance des horaires de marée, rappelle la Préfecture maritime.

Pour alerter les secours en mer le numéro d'appel est le 196.