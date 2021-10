Rouen. Il jette la cage d'un cochon d'Inde et reçoit un coup de couteau

Les policiers ont dû intervenir à Rouen, rue Chasselièvre, mercredi 25 août dans la soirée, dans un établissement qui accueille des personnes souffrant de troubles psychiatriques.

Une altercation a éclaté entre deux hommes âgés de 47 ans et 38 ans. Le premier a lancé la cage d'un cochon d'Inde, ce qui aurait entraîné la colère du second, selon la police. S'en est suivie une bagarre entre les deux hommes. Celui de 38 ans a reçu plusieurs coups de brique et présentait des hématomes aux visages à l'arrivée des forces de l'ordre sur place. Il a été placé en garde à vue. L'homme de 47 ans a, quant à lui, reçu un coup de couteau dans l'abdomen. Il a été évacué par les pompiers vers le CHU de Rouen pour recevoir des soins.

Sa blessure était sans grande gravité. Il sera ensuite entendu par les enquêteurs.