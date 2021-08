Alençon. Disputer les 24 heures vélo du Mans,"pour se dépasser"

Une semaine après les 24 heures du Mans (Sarthe) auto, les concurrents d'une autre épreuve arrivent à partir de jeudi 26 août sur le mythique circuit Bugatti, qui va accueillir pour le week-end la 12e édition des 24 heures… vélo ! Quelque 500 équipes venues du monde entier seront au départ qui sera donné samedi 28 août, à 15 heures, par Bernard Hinault. L'ancien champion cycliste disputera lui-même cette épreuve, alors que de nombreux amateurs sont là juste pour le fun ! Pour chaque équipe, l'objectif sera de parcourir le maximum de kilomètres. Ainsi, l'Alençonnais Grégory Rouland a disputé cette épreuve en 2017 et en 2018, au sein d'une équipe de six coureurs. Puis en 2019, ils n'étaient que quatre à se relayer. " On s'était entraînés durant six mois, on savait qu'on ne faisait pas ça pour gagner. Moi, à chaque fois, c'était un défi, pour aller au bout de moi-même", explique-t-il. En 2020, l'épreuve avait été annulée en raison de la Covid et, en 2021, son métier l'empêche de participer. Mais Grégory Rouland compte bien reparticiper à ces 24 heures vélo, dès 2022.