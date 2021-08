Champrepus. Un homme de 60 ans grièvement blessé dans un accident

Lundi 23 août, les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus pour un accident de la route entre deux véhicules.

L'accident s'est produit vers 16 h, au niveau de la commune de Champrepus, sur la route départementale 924.

Dans la première voiture, un homme de 60 ans a été grièvement blessé. Le sexagénaire a dû être désincarcéré de son véhicule et emmené à l'hôpital d'Avranches. Dans la seconde voiture, un homme de 60 et une femme de 64 ans s'en sont sortis indemnes. Ils ont donc été laissés sur place. Pour cette intervention, 15 sapeurs pompiers ont été mobilisés, en provenance des centres de secours de La Haye-Pesnel, Granville, Villedieu-les-Poêles et Gavray-sur-Sienne.