Caen. Pierre Dubourg, celui qui voit la vie en vert

Le jour, il travaille dans la logistique et sur son temps libre, il ramasse des déchets. "C'est un peu un double emploi", confie celui qui, la veille de notre entrevue participait au marathon de Dorian Louvet de Koh-Lanta. Pierre Dubourg est l'Éboueur vert. Sur son vélo et baskets aux pieds, Pierre arrive là où tout a commencé lors de l'été 2020 : au bord de l'Orne. "Avec les copains, on faisait des sorties sportives, on louait des kayaks et des paddles", raconte l'amoureux de la nature. Au fil de ses sorties, en kayak, en courant ou à vélo, il a vu des déchets dans l'eau et sur les berges. Matériel de pique-nique, boîte de kebab, bouteille plastique, paquet de chips… Pierre a commencé à les ramasser et à partager sur les réseaux sociaux ses virées. C'est ainsi qu'est né l'Éboueur vert.

Passionné de sport et de nature

Pierre a fait ses études dans l'environnement et a travaillé pour l'association environnementale Biomasse Normandie, située à Caen. Depuis son enfance, il entretient cette fibre écologique : "J'ai grandi à la campagne, à côté de Caen. Là-bas, on aime se promener et que les endroits soient propres." L'équipement (gants et pince) que lui a offert Caen la Mer était sommaire pour lui au départ : "Je prenais mon petit bâton de pèlerin, mon sac-poubelle, et c'était parti !" Une centaine de kilos de détritus ramassés, 600 abonnés sur Facebook et 1 200 sur Instagram plus tard, Pierre souhaite se consacrer uniquement à ses deux passions, le sport et l'environnement. À raison d'une sortie par mois, il souhaite passer à une sortie par semaine. Le but, selon lui, "sensibiliser et éduquer sur les sujets environnementaux." Très attaché à Caen et à la Normandie, "c'est encore plus gratifiant pour moi d'essayer de rendre la nature plus belle dans ma région", souligne Pierre Dubourg. Le ramassage des déchets amène les rencontres et suscite la curiosité des passants. Souvent félicité et encouragé, Pierre a néanmoins déjà eu un retour négatif : "Un monsieur m'a dit que ça ne servait à rien car demain, il y en aurait autant. Le changement des comportements, c'est un long travail."

À 28 ans, l'Éboueur vert est sur tous les fronts. Chaque nouvelle rencontre est une opportunité de monter un projet. "Au pire, je me prends un non", plaisante celui qui use de son bagou naturel. Les idées bouillonnent dans la tête de Pierre : un livre pour enfants sur les périples de l'Éboueur vert ainsi qu'un tour de France à vélo pour sensibiliser d'autres communes au ramassage des déchets sont en cours. L'entrevue à peine terminée, Pierre enfourche son vélo et repart déjà pour de nouvelles aventures, toujours plus vertes.

Le 28 août prochain, Pierre lance une marche verte. Il invite les Caennais à se rassembler pour un ramassage des déchets grandeur nature. Rendez-vous devant le Stade d'Ornano à 15 heures, avec votre sac-poubelle et vos gants pour nettoyer la ville.