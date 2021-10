Alençon. À seulement 16 ans, il pilote un avion en solo

Roméo Cauchy n'a pas encore quitté le nid familial. Pourtant, ce jeune homme de 16 ans a déjà pris plusieurs fois son envol. Originaire de la région parisienne, il suit une formation au sein de l'Aéro-club d'Alençon depuis le 19 juillet 2021. Après 11 h 43 de double commande, il a été lâché sur le Cessna 150 F-GAQB le dimanche 15 août, par son instructeur Christian Vannier.

40 minutes de pure liberté

Un peu moins d'une heure, 40 minutes pour être exacte. C'est le temps de vol en solo que Roméo a eu la chance de pouvoir effectuer. S'il a pu s'en approcher un peu plus, le jeune garçon a encore plein d'étoiles dans les yeux. "La première fois où l'on fait voler un avion tout seul, c'est exceptionnel !", confie-t-il. Christian Vannier, son instructeur, a décidé de le laisser prendre les commandes seul "parce qu'il a les capacités nécessaires et confiance en lui". Lors de cette session "impressionnante" où il a été en contact radio permanent avec son instructeur, il a exécuté deux décollages et deux atterrissages.

Les premiers d'une future longue série.

Destination pilote le ligne

Sa passion de l'aviation est arrivée subitement. Les premiers pas de Roméo au lycée se sont mêlés à l'aéronautique. "J'ai commencé à me pencher sur le sujet il y a deux ans. Petit à petit, mon intérêt est devenu une passion." Évidemment, on ne choisit pas de faire de l'avion comme on choisit de faire du tennis. Il faut être sûr de soi et avoir un objectif bien défini. Pour Roméo, c'est celui de devenir pilote de ligne.

Roméo Cauchy est accompagné dans sa formation par l'instructeur pilote professionnel Christian Vannier.