Manche. Les attaques de frelons asiatiques en forte hausse

Comme chaque été, le frelon asiatique colonise notre territoire. L'année passée, plus de 2 000 nids avaient été recensés et détruits dans le département de la Manche. Avec un été qui est jusque-là, plutôt frais et humide, le frelon asiatique s'adapte aux conditions climatiques.

Il change d'habitat, délaisse les arbres hauts et les haies bocagères pour se rapprocher de l'homme, ce qui n'est pas sans conséquence, assure Antoine Metayer, de la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON).

Rien que pour ce mois d'août, 58 personnes ont déjà été piquées alors, pour éviter toute rencontre qui peut être dangereuse, il faut ouvrir l'œil, indique Antoine Metayer.

Surtout, ne jamais détruire un nid seul et encore moins avec des bombes insecticides ou par le feu, rappelle le professionel ! En cas de découverte d'un nid, il faut contacter sa mairie qui se mettra en relation avec la FDGDON qui, à son tour, missionnera un professionnel qui viendra anéantir le nid et la colonie.