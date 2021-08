Calvados. Des nouveautés côté piscine, à Argences et Ouistreham

Ouvert depuis 2014, le centre aqualudique et forme Dunéo situé à Argences va disposer, d'ici la fin de cette année, d'un nouveau bassin de 25 m situé à l'extérieur. Celui-ci est très attendu par les nageurs, d'autant plus que les abonnés sont passés de 400 à 900 en trois ans ! Ce nouveau bassin viendra s'ajouter aux trois bassins intérieurs. Les enfants profitent de l'espace aquatique et de ses jeux pendant que les parents se relaxent dans les transats. La piscine Aquabella, située à Ouistreham, n'est pas en reste non plus, car elle vient de rénover son espace aquatique. La piscine offre une expérience unique de nages et de loisirs les pieds dans le sable ! Le toboggan, ouvert toutes les saisons, offre un panorama sur les plages de Ouistreham.