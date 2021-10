Calvados. Les nouveautés côté commerces

Le mois d'août touche presque à sa fin, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut plus profiter. D'ailleurs, les septembristes sont de plus en plus nombreux. Ils profitent des lieux moins bondés et de l'été indien. Mais ce n'est pas parce que vous reprenez le travail que vous ne pourrez pas profiter des nouveaux commerces qui viennent d'ouvrir en centre-ville de Caen ou sur la côte comme à Ouistreham.

Cette semaine, gourmandise et jeux sont au rendez-vous. De quoi reprendre tout en douceur !

Gourmandise et Playmobil

On profite des terrasses en cette fin août pour déguster des poké bawl, ce plat hawaïen typique et très en vogue en ce moment, au nouveau restaurant Pokawa, installé au centre de Caen, boulevard Maréchal-Leclerc. On se fait plaisir également avec une petite douceur à la pâtisserie l'Atelier Rambaud, situé rue Froide à Caen. Enfin, changement d'atmosphère : place à Play Original, une boutique de jouets consacrée principalement aux Playmobil et installée à Ouistreham.

Pokawa s'installe boulevard Leclerc

Ce tout nouveau restaurant a ouvert ses portes le 3 août dernier. Il propose des poké bowl, un plat hawaïen typique à composer selon ses envies. Situé au 21 boulevard Leclerc, Pokawa est une véritable invitation au voyage. Le restaurant dispose d'une vingtaine de places à l'intérieur et d'une terrasse. Il est possible également de commander en ligne, en composant son poké suivant ses envies sur www.pokawa.com.

Kevin Padovan, l'assistant du responsable de Pokawa, prépare les commandes des poké bowl. - Nathalie Hamon

Une nouvelle pâtisserie rue Froide

Situé au 39 rue Froide à Caen, l'Atelier Rambaud vient d'ouvrir. Les gourmands et gourmets peuvent venir y déguster des pâtisseries et des confiseries. Authenticité et gourmandise sont à l'honneur dans cette nouvelle pâtisserie ouverte depuis le 3 juillet, rue Froide, à Caen. Quentin Rambaud et son équipe proposent toute une gamme de pâtisseries et viennoiseries faites maison.

Une boutique de Playmobil

Play Original est ouvert depuis juillet au 47 avenue de la Mer à Ouistreham. Sa particularité est la vente de figurines à l'unité, neuves ou d'occasion. Play Original, c'est un magasin de jouets dédié principalement aux Playmobil et aux Lego. Ce qui différencie cette boutique, c'est la vente à l'unité. Une façon pour les passionnés de compléter un décor. Et ce ne sont pas les thématiques qui manquent !

Play Original a ouvert ses portes en juillet à Ouistreham. - Nathalie Hamon