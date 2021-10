Lumière sur les femmes résistantes

Lucie Aubrac, Hauwa Ibrahim (Nigéria), Talisma Nasreen (Bangladesh) et plus récemment Aung San Suu Kyi (Birmanie) seront mises sur le devant de la scène, à l’hôtel du Département de Seine Maritime. Sur la base de Portraits, Pierre-Yves Ginet, photographe et l’association “Femmes d’Ici et Ailleurs” ont mis en place cette exposition qui retrace les instants importants du combat de ces grandes femmes.

Pratique. Du Jeudi 1er au jeudi 29 mars, Quai Jean Moulin, Rouen. Du lundi au vendredi de 9h à 17h.