Handball (Trophée des Vikings). Les Vikings pas récompensés de leur bon match contre Tremblay

Au lendemain de sa victoire contre Massy (27-26), les Caennais recevaient cette fois Tremblay-en-France, fraîchement relégué de Starligue et l'un des ogres de la Proligue, en demi-finale du Trophée des Vikings.

Malgré la défaite d'un but (26-27), les Caennais ont proposé une très bonne prestation, bien que la fatigue de la veille ait été un peu trop présente dans les moments clés.

Le match

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup dans le premier quart d'heure, avec les buts de Mancelle côté Caen et de Szyba côté visiteurs (8-7, 15'). Les Normands ont su ensuite faire preuve d'une agressivité défensive plus efficace, qui leur a permis de prendre les distances à la pause, notamment par Lagier (15-11, 30').

Un temps faible qui coûte très cher

Dans un premier temps, les locaux ont su garder une petite avance après la pause, malgré les buts de Camarero (19-17, 42'). Or les Franciliens ont serré le jeu en défense et ont provoqué les erreurs offensives de Caennais un peu moins lucides. Et cela s'est vite traduit à la marque, avec un break presque irrémédiable (21-25, 55'). La très bonne fin de match des Vikings aurait, peut-être, pu leur permettre de renverser la rencontre (26-27, 60').

La réaction

Interview de Roch Bedos Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Tremblay-en-France : 26-27 (Mi-temps : 15-11). 300 spectateurs.

Caen : Silva 1, Muyembo 2, Allais 1, Langevin 2, Mancelle 7, Creteau 3, Lagier 4, Ermolenko 2, Trottet 2, Deschamps, Lakbi 1, Slassi. Gardiens : Santos de Lima 9 arrêts, Portat 1 arrêt et 1 but. Entraîneur : Roch Bedos.

Tremblay-en-France : Naal, Villeminot 3, Brahimi, Cohen, Matijasevic 2, Bataille 1, Szyba 8, Lufuanitu, Bingo, Bouadjadja 1, Mocquais, Soussi 5, Regulus, Camarero 5, Ruiz, Rios 1, Chouiref 1. Gardiens : Dumoulin (n'a pas joué), Pierre 9 arrêts. Entraîneur : Joel Da Silva.

Prochain rendez-vous

Les Caennais enchaînent un troisième match de suite en trois jours, en recevant pour la petite finale du Trophée des Vikings, Angers (Proligue - qui a perdu contre Ivry 32-26) à 15 heures.