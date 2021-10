Caen. Éclat(s) de rue : le bouquet final !

Depuis le jeudi 8 juillet et jusqu'au samedi 28 août, le festival Éclat(s) de rue anime le centre-ville de Caen. Tous les jeudis et vendredis, des spectacles gratuits se déroulent dans l'espace public, avec une grande diversité dans l'ensemble des champs artistiques : danse, théâtre, cirque, marionnettes ou encore art équestre. Pour cette édition 2021 - celle des retrouvailles -, le mot d'ordre est plus que jamais : "l'art est public". Au programme de cette fin de festival, 35 représentations et ce, en l'espace de deux jours, vendredi 27 et samedi 28 août.

Du cirque théâtre équestre avec ÉquiNote

La compagnie ÉquiNote monte sur selle et présente son spectacle équestre : "Avant la nuit d'après". Dans ce spectacle sous chapiteau, le théâtre et le cirque équestre tissent des mondes imaginaires. L'acrobatie, la voltige et le mât chinois prennent vie. Six chevaux semblent échappés d'un manège à l'ancienne et deviennent, sous les yeux des spectateurs, les gardiens d'un équilibre entre ciel et terre. Ils vacillent entre rêve et réalité, en convoquant des figures empruntées au théâtre. Rendez-vous jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 août, à 18 heures, à la presqu'île de Caen.

De la jonglerie burlesque

Avec "Ça joue ?", le collectif Merci la rattrape explore les liens de la musique et du jonglage. Si les deux sont intimement liés au rythme et à ses variations, la musique semble influencer le jonglage, à la recherche du bon lancé. Ici, Benjamin Cipolla et Tristan Cruty proposent un spectacle rempli de prouesses techniques, de tendresse et d'humour, sur la place de la République. Prestations vendredi 27 et samedi 28 août, à 15 heures, sur la place de la République.

Du patinage contemporain

Le patin libre, venu tout droit du Canada, incarne vendredi 27 et samedi 28 août, à 15 heures, sur l'Esplanade Jo Tréhard, une fusion entre la virtuosité athlétique et la magie poétique de la glisse, avec "Roulettes et violoncelle". Ce spectacle est une approche chorégraphique de la discipline. Les patineurs jouent avec le public et relèvent le défi de l'espace.

Et beaucoup de danse

De la danse acrobatique à la contemporaine, en passant par la parade musicale dansée, cette année encore, la programmation est éclectique et offre un large panel en matière de danse. Avec "Le moindre geste", la compagnie Circo aéro teste ses limites en sillonnant entre jeux d'équilibre, symétrie et improvisation. Avec "Culte paradox", le collectif Bawa explore les rythmes de la société moderne sur le thème du couple. La compagnie 100dra Seintroz, elle, s'inspire des fanfares New Orleans pour son spectacle "30 nuances de noir(es)".

Pratique. Festival Éclat(s) de rue, du jeudi 8 juillet au samedi 28 août à Caen. La programmation complète est à retrouver sur le site internet :caenlamer-tourisme.fr.