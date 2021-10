Seine-Maritime. Un adolescent en scooter grièvement blessé après une collision

Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime ont dû intervenir en début de soirée vendredi 20 août, vers 19 h 15, pour un accident de la route rue Paul-Langevin, dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. Un véhicule et un scooter sont entrés en collision. À la suite du choc frontal, le conducteur du deux-roues, un adolescent âgé de 14 ans, a été pris en charge par les secours. Grièvement blessé, il a été transporté médicalisé en urgence absolue au service pédiatrie du centre hospitalier Charles Nicolle, situé dans la ville de Rouen. Son pronostic vital n'était pas engagé. Six sapeurs-pompiers, deux véhicules et le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont été mobilisés sur cette opération.