Le restaurant insolite de la rue Saint Hilaire

C’est plus qu’un restaurant ou une carte culinaire. C’est une ambiance, un lieu où l’échange et la convivialité sont les ingrédients de base de tous les plats. “La conjuration des fourneaux” est un restaurant associatif, créé en septembre 2011 par un groupe d’amis. Sur la carte, diversité et qualité sont des maîtres-mots. Chacun a ses spécialités et cela crée une carte variée et des plats succulents.

Pratique. La conjuration des Fourneaux, du mardi au samedi, 149 rue St Hilaire, Rouen.

(Photo Bernard Joseph)