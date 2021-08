Eure. Accident entre deux voitures : une femme grièvement blessée

Le choc a eu lieu peu après 21h10 jeudi 19 août, sur la commune du Fidelaire dans l'Eure, à l'angle entre la RD830 et la RD37. Deux voitures se sont percutées : une femme de 35 ans a été grièvement blessée dans l'accident. Elle a été évacuée vers l'hôpital d'Évreux, considérée comme en état d'urgence absolue.

Dans l'autre véhicule, un homme de 33 ans a été plus légèrement touché et conduit lui aussi vers le même hôpital. Une dizaine de pompiers sont intervenus sur l'accident, ainsi qu'une équipe Smur et la gendarmerie.