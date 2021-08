Feu de forêts dans le Var. Les sapeurs-pompiers de la Manche sont formés tout au long de l'année

Soixante sapeurs-pompiers de la zone Ouest sont attendus jeudi 19 août dans le Var, en renfort pour lutter contre les feux de forêts qui touchent le département. Parmi eux, vingt sapeurs-pompiers de la Manche et cinq véhicules.

En plus des 20 sapeurs pompiers, cinq véhicules sont également en renfort. - SDIS50

• Lire aussi : Manche. Feux de forêts dans le Var : 20 sapeurs-pompiers en renfort

Ces sapeurs-pompiers, mobilisables immédiatement, reçoivent tout au long de l'année une formation spécifique avec des exercices réguliers pour conserver les acquis, selon le lieutenant Alann Brocher, chef du centre de secours de Carentan et conseiller technique en feux de forêt.

La durée d'engagement des sapeurs-pompiers de la Manche dans le Var est prévue pour une semaine.

Le violent incendie qui s'est déclaré lundi 16 août dans le Var a déjà brûlé plus de 6 300 hectares de forêt dans le massif des Maures et l'arrière-pays du Golfe de Saint-Tropez et causé la mort de deux personnes.

Plus d'un millier de sapeurs-pompiers sont déployés sur place, munis de nombreux moyens terrestre et aériens, pour lutter contre les flammes dévastatrices.