Le Havre. Aider les jeunes à trouver leur voie par le coaching

Un dispositif pour aider les jeunes de 18 à 30 ans à trouver leur voie existe depuis un an au Havre. Il s'agit du dispositif Jeunes Coaching et Mobilités (JCM), mis en place par l'association InTerreSolidaire. Cette dernière existe depuis 12 ans et tente de mettre en avant des projets innovants, comme c'est le cas pour JCM.

Il s'agit dans ce cas de proposer un parcours alternatif, basé sur le coaching individuel et collectif, pour des jeunes en panne de projet de vie et qui ont décroché. Pour Corinne Chartier, la présidente de InTerreSolidaire, l'objectif est de "trouver les leviers de la motivation. Mieux se connaître pour trouver ce qui bloque", et ainsi pouvoir se réinsérer dans la société. Une première session a déjà aidé une douzaine de jeunes de la région du Havre.

L'accompagnement peut durer de trois à six mois. C'est gratuit. En contrepartie, le jeune doit juste donner du temps à une association de son choix. Pour la prochaine session, 2021-2022, les inscriptions sont possibles jusqu'au vendredi 10 septembre.