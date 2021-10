Rouen. Rentrée scolaire : l'heure du rush en grande surface

Dans le magasin E.Leclerc de Saint-Sever à Rouen, le rayon papeterie et fournitures est bien achalandé depuis déjà le mois de juin. Mais c'est en ce moment le grand rush, entre le 15 août et le début du mois de septembre. "Sur la dizaine de semaines entre fin juin et début septembre, les sept premières représentent un tiers du chiffre d'affaires, les trois semaines suivantes les deux tiers", confirme Éric Jean, le directeur du magasin. Il faut dire que les allocations de rentrée scolaire de la CAF, une aide à près de 3 millions de familles en France, ont été versées mardi 17 août. "J'en ai bénéficié pour la première fois car je n'ai pas travaillé cette année, précise Lætitia, en plein achat pour ses deux enfants qui entrent en CM2 et en 6e. On est bien contents de l'avoir !"

Les licences ont la cote

Car la rentrée scolaire représente toujours un budget pour les ménages, entre la liste de fournitures scolaires et les nouveaux vêtements… "Moi, j'achète en gros, donc j'ai plein de restes de l'année dernière", assure Carole, qui garde un bas de laine pour se faire plaisir sur certains produits.

Une stratégie suivie par pas mal de parents dans les rayons, qui laissent le choix à leurs enfants sur certains produits clés, comme le cartable pour Lætitia, l'agenda pour Christophe ou les vêtements pour Sandra. Cette année encore, les licences sont particulièrement prisées par les consommateurs, notamment celles de célèbres mangas ou jeux vidéo.