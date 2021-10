Darnétal: elle se fait voler sa carte

Elle était partie faire ses courses de la semaine, dans ce supermarché de la rue Sadi Carnot à Darnétal. Après avoir payé en caisse, cette dame de 82 ans a remise sa carte dans son panier, sans prendre plus de précaution. Mal lui en a pris. Alors qu'elle se trouve sur le parking, elle est abordée par deux jeunes femmes d'une trentaine d'années. Celles-ci, une bouteille à la main, parlent vite et avec un accent. La victime ne comprend pas et les deux femmes finissent par partir.

Mais voilà, quelques jours après, la personne âgée se rendre compte que son compte a été débité treize fois, pour une somme totale de 1623 euros. Elle se souvient alors que l'une des deux femmes du parking se trouvaient juste derrière elle, à la caisse, et a pu la voir composer son code. La victime a alors décidé de porter plainte.