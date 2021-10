Près du Havre. Incident à TotalEnergies Fluids, les unités arrêtées plusieurs heures

Lundi 16 août, peu avant 17 h 30, une perte d'alimentation électrique moyenne tension de 20 Kv s'est produite à l'usine TotalEnergies Fluids d'Oudalle (sur la ZI du Havre). Un défaut sur le poste électrique de Sandouville a été confirmé par la société Enedis, indique l'industriel. Un Plan d'opération interne (POI) a été déclenché. Toutes les unités de production et logistique de l'usine ont été mises en sécurité. Il n'y a pas eu de victime et TotalEnergies Fluids précise que l'incident n'a pas eu d'impact sur l'environnement et qu'il n'y a pas eu de départ de feu.

L'alimentation électrique a été rétablie à 19 h 31. Le redémarrage des unités s'est déroulé dans la soirée. Le POI a été levé à 20 h 43.