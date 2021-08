Eure. Vascoeuil : un havre de paix à deux pas de Rouen

Le centre d'art contemporain ouvre ses portes aux amateurs d'art et d'histoire. Si l'exposition actuelle offre des déclinaisons picturales des fables de La Fontaine, ce lieu unique recèle bien d'autres atouts.

Ressuscité par la passion d'un homme

Le domaine de Vascoeuil est une propriété privée. Il appartient à la famille Papillard, à qui l'on doit sa résurrection. C'est en 1964 que François Papillard tombe sous le charme de ce château aux origines médiévales. Cet avocat féru d'art décide de rendre sa splendeur au domaine et lance une vaste campagne de restauration. Le domaine s'organise autour d'un château dont les fondations remontent au XIIe siècle, qui faisait partie du système de défense normand établit par Richard Cœur de Lion. Au milieu de la cour d'honneur, se trouve un superbe pigeonnier en brique du XVIIe, mais le visiteur appréciera également la vue sur les anciens bâtiments agricoles et la pittoresque masure qui fait office de restaurant et salon de thé au bord d'un charmant cours d'eau. Le cadre est particulièrement verdoyant grâce aux travaux de l'architecte paysagiste Claude Pasquer, qui a ressuscité le parc à l'anglaise et imaginé en complément un jardin à la française. C'est dans ce décor que le visiteur découvrira une collection exceptionnelle d'œuvres d'art contemporaines.

Un musée de plein air

Grâce aux nombreux artistes qu'il a pu fréquenter dans son cabinet, Maître Papillard commence à collectionner très tôt des œuvres d'art contemporain. Comptant parmi ses clients et ses proches Salvador Dali ou encore George Braque, leurs œuvres intègrent naturellement ses collections et, dès 1970, le propriétaire décide d'ouvrir son parc aux amateurs d'art. Aujourd'hui, plus de 60 œuvres sont installées dans les jardins : du monumental pigeon de Pompon à la version très personnelle de la statue de la liberté par Dali, les deux bras levés flambeaux au poing. Les visiteurs éclairés auront plaisir à y retrouver également des mosaïques de Braque ou de Vasarely, mais la variété des formes et des thématiques suscitera la curiosité de chacun. La visite se poursuit dans un pavillon dédié à Jules Michelet, l'auteur de l'histoire de France ayant souvent séjourné dans ce domaine entretenant une liaison amoureuse avec la maîtresse de maison.

Pour tous les goûts

Vascœuil rend donc hommage à Michelet, mais s'adresse aussi bien aux férus d'art que d'histoire, et offre également un cadre idyllique pour une balade reposante. Le parcours de visite, mais aussi les visites guidées qui sont proposées sans supplément aux visiteurs le dernier dimanche du mois à 15 heures, 16 heures et 17 heures, privilégient la pédagogie et prônent l'accessibilité à tous les publics. L'intérieur du château accueille d'ailleurs actuellement une exposition temporaire très ludique inspirée par l'univers de La Fontaine qui intéressera toute la famille.

Pratique. Ouvert tous les jours de 11h à 18h30. 7,50 à 12 €. chateauvascoeuil.com