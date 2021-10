Handball (Amical). Les Vikings de Caen reprennent par une victoire tranquille contre Gonfreville

301 jours. C'est le temps qu'ont dû attendre les Vikings de Caen pour pouvoir renouer avec une opposition officielle, ce samedi 14 août contre Gonfreville L'Orcher. Bien que cette rencontre était amicale, face à un adversaire de division inférieure, ce duel était un premier test pour des Calvadosiens promus à l'intersaison en Proligue.

Dominateurs, les locaux ont su passer avec succès leur premier test face à cette équipe habituée au haut de tableau de N1, en faisant la différence dans les dix dernières minutes de chaque période (34-24).

Le match

Le début de la rencontre a été assez accroché, avant un round d'observation, entre les Caennais, guidés par Ermolenko et Trottet, et les visiteurs (8-8, 17').

Roch Bedos a alors fait tourner son équipe avec ses doublures aux différents postes. Grâce notamment à Lakbi sur son aile gauche (6 buts en 10 minutes), Caen a su mettre à distance, avant la pause, les Gonfrevillais, qui ont moins réussi à solliciter Santos de Lima (18-12, 30').

Une jeunesse dynamisante

Après la pause, les joueurs locaux expérimentés ont repris leur place et ont géré l'avance grâce à une défense compacte devant la cage de Portat (25-18, 45'). Mais ces derniers ont commencé à se précipiter, laissant les visiteurs se rapprocher (25-21, 51').

Pour autant, l'entrée de la ligne plus jeune côté Caen a coïncidé avec la reprise en main du jeu local. Ils ont su sécuriser la victoire, notamment avec Langevin et Créteau, en poussant plus souvent à l'erreur leurs adversaires, en fin de match (34-24, 60').

La réaction

Réaction de l'entraîneur Roch Bedos Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Gonfreville L'Orcher : 34-24 (mi-temps : 18-12). 300 spectateurs.

Caen : Allais 2, Creteau 5, Deschamps-Huard, Ermolenko 3, Guillard, Lagier 2, Lakbi 7, Langevin 5, Le Merle, Mancelle 2, Muyembo Nsoh 2, Silva 1, Slassi 1, Trottet 4. Gardiens : Portat, Santos de Lima. Entraineur : Roch Bedos.

Gonfreville L'Orcher : Alabridi 3, Basille 2, Bellet 2, Diaz 2, Fitte Duval 4, Fouga 2, Lapointe, Mir 5, Moualek 1, Niakate, Nimaga, Omer 3, Raby, Viallefont. Gardiens : Lambert, Tike. Entraineur : Ibrahima Diallo.

Prochain rendez-vous

Le deuxième match de la longue préparation du Caen Handball les opposera à Massy (Essonne/Proligue) au Palais des Sports le vendredi 20 août à 16 h.