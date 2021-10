Deauville. Une femme fait plusieurs tonneaux avec sa voiture

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus pour un accident de la route dans la nuit de vendredi 13 août à samedi 14 août. L'accident a eu lieu sur la Côte Fleurie, à Deauville précisément. A une heure du matin, les pompiers du département ont été mobilisés pour une femme de 31 ans qui a fait plusieurs tonneaux à l'intérieur de son véhicule. Elle se trouvait seule dans sa voiture. Elle a fini sa course sur le toit et a été partiellement coincée dans son véhicule.

La trentenaire a dû être dégagée et transportée en urgence absolue au Centre Hospitalier Universitaire de Caen. Cette intervention a mobilisé 10 sapeurs-pompiers du centre de secours de Touques.