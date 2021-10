Grand-Couronne : 3 véhicules brûlent

Il est 21h40, mercredi 1er mars, lorsque la police est requise rue Georges Braque, à Grand-Couronne, pour l'incendie de deux véhicules. Une troisième bientôt prend feu. Un des témoins affirme à la police qu'il a vu un individu se blesser en cassant une des vitres de ce véhicule.

La police et la brigade anti criminalité, présents sur les lieux, effectuent donc des contrôles aux abords des lieux et notamment un groupe de jeunes. Justement l'un d'entre eux dissimule sa main dans son dos : il présente une plaie au doigt et porte en outre un couteau sur lui.

Le jeune, qui avait 1,16 gramme d'alcool par litre de sang, fêtait ce jour-là ses 20 ans. Il pourrait être à l'origine au moins du dernier incendie. Il a été placé en garde-à-vue. Une enquête est en cours.