Musique. Robin Schulz dévoile un remix d'Iz Kamakawiwo'ole

La discographie du DJ allemand Robin Schulz est teintée de nostalgie. Lorsque l'on regarde la liste de ses tubes, on s'aperçoit que ces dernières années, le DJ qui a enflammé les P2N en 2018 aime beaucoup les remix. Cette fois-ci, Robin Schulz s'attaque à un monument, Israel Kamakawiwo'ole, dit Iz, le chanteur hawaïen auteur d'un carton mondial avec Over the Rainbow/What a Wonderful World, chanson tirée du film Le Magicien d'Oz.

Cette nouvelle version met toujours la voix et le ukulélé d'Iz à l'honneur et, bien entendu, Robin Schulz y incorpore sa patte à l'aide de quelques notes d'électro et d'un autre DJ allemand, à savoir Alle Farben.