Seine-Maritime. Le skatepark de Goderville doit fermer pour raison de sécurité

Une mauvaise nouvelle pour les jeunes de Goderville (Seine-Maritime). La mairie a dû prendre un arrêté pour fermer son skatepark, ce vendredi 13 août. La décision a été prise à la suite de contrôles réalisés par la société Dekra, le 2 août dernier. Le rapport préconisait la fermeture du skatepark et de son aire de jeux pour des raisons de sécurité. La commission "jeunesse et sport" et "travaux et sécurité" va se réunir dans les semaines à venir pour travailler sur l'implantation d'un nouveau skatepark et d'une nouvelle aire de jeux, indique la municipalité. Les habitants peuvent donner leur avis, s'ils ont des idées d'aménagement. Les suggestions peuvent être envoyées par mail à commune.goderville@wanadoo.fr.