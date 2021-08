Musique. The Weeknd dévoile Take My Breath, son nouveau hit

The Weeknd est un bourreau de travail. Alors qu'il enchaîne les hits depuis la sortie d'After Hours le natif de Toronto n'est visiblement pas rassasié et vient de dévoiler un nouveau single. Take My Breath est le premier extrait du prochain album de The Weeknd, un hit aux notes 80's et au clip qui ne ravira pas les épileptiques.

Un album qui s'annonce sous le signe de la danse et dont on ne connaît pas encore la date de sortie mais The Weeknd a pensé à tout pour vous faire patienter puisqu'il a dévoilé une version longue de Take My Breath. La tournée mondiale d'After Hours passera par la France, il sera les 18, 19 et 20 octobre et le 13 novembre à l'Accor Hotel Arena de Paris.