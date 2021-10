Près de Rouen. EVA : une nouvelle offre de jeu vidéo en réalité virtuelle

S'accroupir, se mettre à couvert, recharger son arme, tirer… Imaginez que vous puissiez effectuer tous ces mouvements dans votre jeu vidéo préféré ? C'est le projet auquel Valéry Pitzalis a souhaité donner vie à Mont-Saint-Aignan : "Quand j'étais enfant, j'avais un rêve, c'était comme dans le film Torn, de pouvoir être dans le jeu vidéo." Après avoir testé le jeu en réalité virtuelle à la Paris Games Week de 2019, il est totalement séduit par le concept. En février 2020, il décide de créer sa propre structure d'e-sport : l'Esports Virtual Arenas, appelé "EVA" par les habitués du lieu, comme Luca Devaux, qui vient régulièrement, depuis l'ouverture le 9 juin dernier, avec ses amis. "C'est largement au-dessus de n'importe quelle console ! Le contact avec les gens, on fait beaucoup de rencontres… On est dedans direct, c'est génial", se réjouit-il. Pour ce gamer comme pour Valéry Pitzalis, c'est l'univers de la jungle qu'il est le plus stimulant d'explorer en réalité virtuelle : "Il y a une zone de domination à conquérir, vous avez des téléporteurs sur les côtés, qui permettent d'être au-dessus de cette zone", explique le gérant d'EVA.

Des joueurs de tous horizons

Pour son premier voyage au pays de la réalité virtuelle, Emma Decarli a dû repousser une horde de robots sur la planète Mars, et les émotions étaient bien réelles : "Je trouvais ça intéressant de me mettre dans la peau du personnage. On ressent vraiment l'adrénaline et le stress du moment." Des joueurs de tous horizons viennent s'essayer au concept EVA, très intuitif selon Valéry Pitzalis : "Ceux qui n'ont pas l'habitude peuvent être un peu désorientés les dix premières secondes, mais très rapidement on est à l'aise, assure-t-il. On a un public très large, j'ai des personnes jusqu'à 65 ans qui sont venues tester et qui se sont beaucoup amusées."

Différentes arènes Mode zombie, jungle luxuriante, planète Mars ou station orbitale… EVA propose plusieurs "cartes" qui correspondent à des ambiances de jeu diverses. Vous évoluerez soit dans la grande arène de 500 m2 soit dans la seconde, plus petite, chacune accueillant quatre joueurs au minimum. Des repères visuels vous empêcheront, une fois en immersion, de heurter un mur ou de sortir de l'enceinte de l'arène. La réalité virtuelle est déconseillée aux personnes atteintes d'épilepsie. L'équipement Avant de débuter la partie, vous serez équipé d'un ordinateur attaché à la manière d'un sac à dos, d'un pistolet grandeur nature et d'un casque de réalité virtuelle muni d'écouteurs. Vous pourrez ainsi échanger avec vos coéquipiers pour élaborer des stratégies afin de déjouer vos adversaires. Tarifs Comptez 20,50 € par personne pour une session de 40 minutes briefing inclus, ou 69,90 € pour un abonnement mensuel.

L'espace EVA n'attire pas seulement des gamers, Valéry Pitzalis a souhaité créer un lieu de convivialité près de l'espace de la Vatine où collègues et amis peuvent se retrouver autour d'un apéritif.