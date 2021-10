Orne. Fête du cheval percheron : la Garde républicaine de sortie

"C'est une chance incroyable" d'accueillir les percherons de la Garde républicaine pour la 24e édition de la Fête du cheval percheron. Depuis 1996, l'organisatrice Évelyne Morin met sur pied chaque année un festival dans le but de mettre à l'honneur cet animal mythique du Perche. Dimanche 15 août, deux percherons timbaliers seront présents à l'Écomusée du Perche, à Saint-Cyr-la-Rosière.

Ces six dernières années, la retraitée a remué ciel et terre pour faire venir ces chevaux qui défilent lors des traditionnelles fêtes nationales. Évelyne Morin a encore du mal à y croire : "Dire que je les voyais derrière mon écran et ils vont venir dimanche. Il a fallu batailler."

Il est vrai que l'organisatrice en a vu des refus. En pleine saison estivale, les vacances de la Garde républicaine ont souvent compromis l'organisation de ce déplacement. Mais Évelyne Morin ne s'est jamais résignée pour autant. "Cette saison 2021 sera aux couleurs des Percherons républicains", et c'est chose faite, l'accord ayant été officialisé.

Maintenant ou jamais

Les percherons Tonic de Charlotte et Duc d'Albe et les timbaliers laisseront les traces de leurs sabots. Ces mêmes chevaux qui ont défilé lors des 14 juillet se laisseront approcher pour la première fois. Évelyne Morin va ainsi réaliser un de ses rêves, proposer au public de les voir de près. "Il faut venir le 15 août ou jamais", affirme-t-elle les étoiles plein les yeux.

De nombreuses animations, comme des démonstrations de maréchalerie, des sauts d'obstacles ou encore un marché artisanal, seront proposées.

Plus d'informations sur le site internet de l'Écomusée du Perche. Attention, le pass sanitaire est obligatoire.