Cadeaux. Gagnez vos pass pour aller en illimité à La Cité de la Mer à Cherbourg

Gagnez vos deux pass CompliCité pour découvrir La Cité de la Mer, l'aquarium et le musée maritime de Cherbourg-en-Cotentin en illimité pendant un an.

Pour une heure ou pour l'après-midi, par temps de pluie ou par temps d'ennui, seul, en famille ou entre amis, venez quand vous voulez, autant de fois que vous le souhaitez, et sans payer !

Les avantages du pass CompliCité :

• Réduction de 2 € pour tous vos accompagnants

• Expositions gratuites

• Privilège coupe-file en période de forte affluence

• Tarifs privilégiés pour le Salon de l'habitat et le Salon des vins et de la gastronomie

• Réduction de 10 % au restaurant Le Quai des Mers sur le menu choisi par le détenteur du Pass et un accompagnant (hors boissons). Non cumulable avec d'autres offres promotionnelles

• Réduction de 10 % sur vos achats en boutique et de 5 % sur la librairie, bijoux et Tricoterie du Val de Saire, et le multimédia (DVD, Vidéo, CD) sur présentation du Pass CompliCité.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 20 août entre 9 heures et 9 h 30.