Entretien avec le maire du Mesnil-sous-Jumièges : "Il nous faut de jeunes familles"

Comment décririez-vous votre commune ?

“C’est une petite commune rurale de 631 habitants, blottie dans une boucle de la Seine. Elle est au bord du fleuve, ce qui fait son charme. Nous avons ici beaucoup d’arboriculteurs qui cultivent les fruits rouges, ainsi que les pommes et les poires. On pourrait nous croire isolés mais le bas de la commune nous relie facilement à la rive gauche et grâce à l’autoroute toute proche, on accède facilement à Rouen et à Paris. Par contre, nous avons très peu d’activités artisanales, hormis la carrière Stref.”

Avec votre base de loisirs, on peut penser que le tourisme y tient une place importante ?

“Ce n’est pas vraiment la cas pour le momentt. Nous avons bien sûr cette base, que l’on agrandit, sans compter le golf de l’UCPA. Mais la commune compte très peu de gîtes ou de chambres d’hôtes. Il nous faudrait développer cet accueil, mais nous sommes en bord de Seine, pris entre la colline et le fleuve. Il y a des règles très strictes qu’il faut respecter. Nous sommes très tenus au niveau construction : les initiatives sont freinées. La carte des zones inondables devrait être revue, car tout n’est pas justifié.”

Quels sont vos projets ?

“Nous cherchons avant tou à conserver notre école. En attirant de jeunes ménages, de nouvelles familles, pour que le Mesnil-sous-Jumièges continue de vivre. Il nous faut trouver une solution. Nous allons également réaménager le centre-bourg. La voie va être réduite, forçant ainsi les voitures à ralentir, et nous allons réaliser un aménagement paysager. Peu à peu, nous faisons enfouir le réseau électrique. Nous sommes peut-être une petite commune mais nous avons beaucoup de projets pour elle.”

Comment s’est passée votre entrée au sein la Communauté d’agglomération ?

“Très bien, puisque cette entrée a été votée à l’unanimité. Nous avions bien sûr quelques appréhensions : la Crea est une grande entité et nous avions peur d’être un peu perdus. Au contraire, cela nous a montré que nous n’étions pas tout seuls : nous bénéficions du soutien financier et humain de la Crea. Deux ans après, le bilan est tout à fait positif.”





Si vous étiez président de la Crea, que feriez-vous ?

“Je donnerais plus de moyens aux petites communes ! J’irais également les visiter régulièrement. En n’oubliant pas qu’elles sont majoritaires au sein de la Crea. Je regrette que Laurent Fabius ne prenne pas le temps de venir les voir. Nous lui lançons une invitation !”..

Une vie, cinq dates

1953 : naissance à Mesnil-sous-Jumièges

1970 : contrôleur qualité dans une entreprise d’aéronautique

1992 : élu conseiller au Mesnil-sous-Jumièges

2000 : élu maire

2010 : devient conseiller délégué à la Crea en charge du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande