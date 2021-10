Caen. Marché locatif : "les petites surfaces sont particulièrement prisées"

La rentrée est parfois le bon moment pour chercher un logement en location. À Caen, le prix moyen au mètre carré "est un peu supérieur à ce qu'il se passe dans le reste de la Normandie", explique Frédéric Violeau, notaire à Caen. Le prix moyen au mètre carré est aux alentours de 13,50 euros. Pour le notaire, le marché est particulièrement équilibré : "Le budget moyen pour la location correspond à peu près au loyer moyen". Le loyer médian est aux alentours de 520-530 euros ce qui correspond à peu près à ce que les candidats à la location ont l'intention de débourser. Côté secteur, le centre ancien, les abords de l'université et la Folie-Couvrechef sont des quartiers assez prisés. "Le marché locatif s'oriente davantage vers des petites surfaces : studio, 1 pièce, deux pièces. Ce sont sur ces secteurs-là que l'activité et les prix sont les plus importants et les biens les plus recherchés." Ce qui a évolué cette année, "c'est le déploiement de la location meublée". Pour le spécialiste, c'est notamment dû à la crise sanitaire. "Ce n'est pas un phénomène isolé. On a une hause partout en France".