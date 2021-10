Normandie. Les opposants au pass sanitaire manifestent pour le 4e week-end consécutif

Les opposants à la généralisation du pass sanitaire manifestaient ce samedi 7 août. Ils étaient 4 000 à Caen (Calvados) un peu plus de 2 000 à Rouen (Seine-Maritime), un bon millier au Havre (Seine-Maritime), 400 à Alençon (Orne). Dans la Manche, ils étaient un peu plus de 600 à Cherbourg, près de 300 à Coutances et un peu plus de 100 manifestants à Saint-Lô.