Saint-Lô. Homicide volontaire : une femme présentée devant le parquet

Le parquet de Coutances a ouvert ce samedi 7 août une information judiciaire pour les faits d'homicide volontaire commis dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 août, dans un immeuble du quartier de la Dollée à Saint-Lô, où un homme avait été tué de plusieurs coups de couteau lors d'une rixe sur fond d'alcool.

Une femme âgée de 49 ans, placée en garde à vue et connue des services de police et de la justice, notamment pour différents délits routiers, outrages et violences, sera présentée ce samedi 7 août en début de soirée devant un magistrat instructeur en vue de sa mise en examen.

Vendredi 6 août, six personnes avaient été placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire.