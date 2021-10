Calvados. Au cœur de la brigade qui surveille les phoques de l'estuaire de l'Orne 

Dalmatien, Pink, Baloo… Voici les petits noms des phoques présents dans l'estuaire de l'Orne. Peut-être ne le saviez-vous pas, et pourtant, tout au long de l'année, une vingtaine de phoques vivent dans l'estuaire. "On est dans un estuaire qui est assez calme, qui est protégé, il n'y a pas d'activités de bateaux à moteur, donc les phoques viennent dans cette zone-là car ils savent qu'ils sont tranquilles", explique Melissandre Gaultier, chargée de mission Mammifères marins au Groupe mammalogique normand en charge de la protection des mammifères. Cet été dans l'estuaire, vous pourrez apercevoir 23 phoques veaux marins et un phoque gris.

Pour les surveiller, chaque été depuis quatre ans, une brigade de bénévoles est formée par le GMN. Vingt personnes sensibilisent donc les promeneurs en leur faisant observer les mammifères grâce à des longues-vues. C'est le cas de Lola Martin, étudiante à Caen : "C'est la première fois que je fais ça. Je voulais me sentir utile et diffuser les bonnes connaissances pour adopter les bons comportements avec les phoques."