Un véhicule percute un coffret gaz

C'est route de Maromme, entre Notre-Dame-de-Bondeville et Mont-Saint-Aignan, que l'accident est survenu. Il est 1h30, jeudi 8 mars. D'après les premiers éléments un conducteur, âgé de 20 ans et résidant à Mont-Saint-Aignan, aurait perdu le contrôle de son véhicule et finit sa course dans le compteur gaz d'une habitation. Un périmètre de sûreté a été défini et des habitants évacués, en attendant que GRDF coupe le gaz.

Sur les quatres occupants du véhicule, âgés de 19 à 20 ans et tous habitant Mont-Saint-Aignan, les pompiers ont trouvé un blessé grave et un blessé léger. Tous deux ont été transportés au CHU de Rouen. Une enquête est en cours à la brigade des accidents et des délits routiers pour déterminer les circonstances exactes des faits.