Société. Nouvelle carte d'identité : ce qui change

Plus petite, plus sûre, la nouvelle carte d'identité est en vigueur lundi 2 août dans toute la France. En Seine Maritime, elle était disponible dès le 29 mars.

Dans le Calvados et dans la Manche, elle était déjà déployée depuis le 17 mai.

Les changements

De la taille d'une carte bancaire, la nouvelle version de la carte d'identité est plus pratique à transporter. Autre avantage, elle est aussi beaucoup plus sécurisée grâce aux données biométriques stockées sur une puce électronique située au verso de la carte. À l'intérieur se trouvent toutes les informations sur votre identité : nom, prénom, âge, taille. Grande nouveauté, les empreintes digitales sont également présentes dans cette puce.

Toujours au verso, se trouve un QR code avec les mêmes informations. Par un simple scan lors d'un contrôle, les autorités pourront donc s'assurer de l'authenticité de la carte et de son titulaire. L'idée est de mieux lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité. D'autres changements sont à retenir, comme l'apparition de l'anglais et du drapeau européen.

Son usage reste le même et sa durée de validité est toujours de 10 ans. Pour changer sa carte d'identité, il suffit de se rendre à la mairie de sa commune. Si votre carte d'identité est toujours valide, il n'est pas nécessaire de la changer. Les anciennes cartes d'identité restent valables jusqu'à leur date d'expiration.