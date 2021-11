106 : Un électro choc nommé Birdy Nam Nam

Issu du collectif Scratch Action, Hiro, Birdy Nam Nam est un groupe français qui se produit sur scène depuis 2002. Les 4 membres se servent de leur platine en jonglant avec des “samples” issus de vinyles variés. Il prend ses influences avec le rock, le rap, le hip hop et le jazz. Ils s’accompagnent à l’occasion de musiciens acoustiques.

Depuis la sortie de leur premier album en 2005, la notoriété augmente. Le groupe évolue vers de nouveaux sons sans perdre leur âme. Ils croiseront en 2008 “Yuksek” et “Justice” qui produiront leur second album. Produit par “para one”, leur dernier album, “Défiant Order” est une petite merveille du genre. Le groupe, révélation aux victoires de la musique dans la catégorie “électronique” en 2010, se produira au 106 pour le plaisir de tous les amoureux du son électro. Et ils sont nombreux à Rouen.

Pratique. Birdy Nam Nam, jeudi 15 mars, 20h, au 106, Rouen. Tarif : de 20 à 28 €.Tél. 02 32 10 88 60 .

(Photo samuel Kirszenbaum)