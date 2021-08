Caen. À la rentrée, faites le plein d'humour avec le Théâtre à l'Ouest

Le théâtre à l'Ouest de Caen a ouvert ses portes en mai dernier sur le port. Chaque soir, des humoristes foulent les planches de ce lieu dédié à l'humour. Et pour la rentrée, un beau programme se prépare : le Mokiri, plateau d'humoriste, revient le vendredi 3 septembre à 20 h 30. Le 19 septembre, place à Baptiste Lecaplain et son nouveau spectacle "Voir les gens". Le 1er et le 2 octobre, c'est Christophe Alévêque qui sera à Caen. Dans "Vieux con", il explique à son fils de 4 ans le monde d'aujourd'hui. À partir du 4 octobre et pendant trois soirs, retrouvez le portrait de famille de Roland Magdane. À voir aussi : Stéphane Guillon, Vanessa Kayo, Jean-Luc Lemoine, François-Xavier Demaison.

• Lire aussi : Caen. Sur le port, le théâtre à l'Ouest ouvre enfin ses portes !