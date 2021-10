Caen. Deux victoires en deux matchs pour Caen qui s'impose 1-0 à Niort

Si "tout n'a pas été parfait" comme l'avouait l'entraîneur malherbiste, Stéphane Moulin, à la fin de la rencontre, les motifs de satisfactions sont nombreux en ce début de saison pour Caen. Les rouges et bleus se sont imposés, ce samedi 31 juillet, sur le plus petit des scores à Niort (0-1) grâce à un nouveau but d'Alexandre Mendy. L'attaquant calvadosien a inscrit sa quatrième réalisation en deux rencontres. C'est autant que sur l'ensemble de la saison passée. Leaders après deux journées, les Caennais n'ont pas encore encaissé le moindre but montrant une solidité et surtout une solidarité quasiment jamais aperçue la saison passée. Caen aborde le mois d'août dans la peau du leader et recevra Sochaux le 7 août pour la 3e journée.