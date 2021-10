Étretat. Trois personnes encerclées par la marée secourues

Un adulte et 2 adolescents se sont retrouvés piégés par la marée au niveau du trou à l'homme, samedi 31 juillet, à Étretat (Seine-Maritime). D'importants moyens de secours ont été déployés pour les secourir et c'est finalement Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile qui les a hélitreuillés pour les ramenés sains et saufs sur la terre ferme en milieu d'après midi.