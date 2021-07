Normandie. Covid-19: moins d'entrées en réanimation 

Alors que la 4e vague de Covid-19 déferle en cette fin juillet sur le territoire français, la région Normandie est la région de France ayant enregistré le moins d'entrées en réanimation dans ses hôpitaux, vendredi 30 juillet. Une personne a été admise en soins critiques. En tout, 38 personnes sont en réanimation dans les hôpitaux de Normandie. Autre chiffre positif, ces 12 hospitalisations (seulement) dans les hôpitaux de la région en cette avant-dernière journée de juillet. Sur ce plan-là, la Normandie est également bien placée sur le plan national puisque seules les régions Pays de Loire et Bretagne font mieux. Du côté des taux d'incidence, indicateurs de circulation du coronavirus, il semble se stabiliser ces derniers jours après une forte poussée sur les deuxième et troisième semaines de juillet. Le Calvados a toujours le taux d'incidence le plus élevé à 191 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. Plus du double que la Seine Maritime (94 pour 100 000). Le taux d'incidence le moins élevé de Normandie est pour l'Orne (36 cas pour 100 000 habitants).