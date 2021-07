Camping Collignon. Les vacanciers cherchent la fraîcheur !

La circulation se complique depuis ce vendredi 30 juillet à l'approche d'un week-end de chassé-croisé. La France est même classée en noir samedi 31 juillet, pour les aoûtiens qui veulent quitter la Normandie. D'autres choisissent de sortir des grosses métropoles, direction le Cotentin ! Pas d'autoroute, mais une nationale : la RN13. La plupart des vacanciers du camping Collignon, à Cherbourg, ont dû la traverser. Une épreuve pour Maryse Clay, la gérante : "Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, et j'ai l'habitude de beaucoup bouger. [Au retour] On sort de l'autoroute : 130, on arrive, 110, et au bout d'un moment 90. C'est long, c'est très très long".

A contrario, les vacanciers arrivés fraîchement sont à la cool. "On n'était pas pressé, donc c'était pas grave, on a fait plusieurs étapes" relativise Hervé, venu de Lille en camping-car avec sa femme, ses deux enfants et leur chien. Une météo qui fait rêver jusqu'à Toulouse, peu importe les kilomètres à parcourir. "Pour l'été on préfère ici parce qu'à Toulouse il fait vraiment trop chaud" expliquent Lise, 8 ans et demi, et Lilou, 11 ans et demi, qui passent les vacances avec Marylène, leur grand-mère cherbourgeoise et fière de l'être. "Faut pas croire, Cherbourg, c'est le bout du monde, mais c'est tempéré, moi je ne changerai pour rien au monde !" se réjouit-elle.