Covid-19. 85 % des hospitalisations en France sont des patients non-vaccinés

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a publié jeudi 29 juillet un premier rapport en France sur le lien entre la vaccination et les contaminations à la Covid-19.

La Drees a observé et analysé les entrées hospitalières selon le statut vaccinal à partir des données de Sidep et de Vacsi sur une période allant de juin à mi-juillet. D'après la Drees, seulement 6 % des personnes infectées par le virus sont entièrement vaccinées. Cependant, 80 % des nouveaux cas détectés, entre le 28 juin et le 4 juillet, n'ont reçu aucune injection. Cet échantillon se base sur les personnes testées positives sur cette période, représentant environ 2 120 personnes par jour.

Les non-vaccinés majoritairement hospitalisés

Selon l'étude de la Drees, 85 % des entrées en hospitalisation conventionnelle ou en réanimation concernent des personnes non-vaccinées contre la Covid-19. Pour les décès, les chiffres sont là aussi assez parlants : 78 % des personnes décédées à cause de la Covid-19 n'étaient pas vaccinées. Sur les 6 758 patients admis à l'hôpital sur la période d'étude, 926 sont morts. Parmi eux, 720 n'étaient pas vaccinés.

Le tableau met en évidence la proportion des hospitalisations en fonction de statut vaccinal (vaccination complète, première dose, première dose récente, non vacciné). De gauche à droite, ce sont les classes d'âge. - Drees

La Drees ajoute que dans toutes les classes d'âge confondues, la proportion de personnes non-vaccinées qui sont prises en charge par les services hospitaliers est supérieure à celle des personnes vaccinées, comme on peut le constater sur le graphique ci-dessus.