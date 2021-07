Un homme en voiture percute par accident une terrasse de bar à Paris: une morte, six blessés dont le conducteur

Un homme a percuté la terrasse d'un café avec son véhicule, tuant une femme et blessant six personnes dont lui même grièvement, jeudi soir dans le XVIIe arrondissement de Paris, a-t-on appris auprès des pompiers, de source policière et du parquet.