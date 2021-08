Rouen. Arnaud Héroult veut partager son amour du bon café

Il y a quelques années encore, jusqu'à ses 18 ans, Arnaud Héroult n'aimait pas le café. Il n'en buvait pas du tout et avait en horreur son amertume. "J'ai commencé à en prendre seulement en travaillant en restaurant, avec les collègues, en équipe. Je le buvais mais je ne le savourais pas", explique ce Normand, originaire du Bessin, qui est venu s'installer à Rouen il y a deux ans. C'est en s'expatriant pendant une dizaine d'années pour ses études en biologie et dans le commerce qu'il se prend de passion pour le café. "J'ai pris goût aux voyages pour mes études car je ne trouvais pas ce que je voulais en France, raconte Arnaud Héroult. À Singapour, j'ai alors découvert le café de spécialité, c'est-à-dire avec une bonne saveur avec des grains sans amertume, acidulé et sucré naturellement. J'y ai tout de suite pris goût et c'est même devenu petit à petit une obsession !"

Le temps passe et les séjours à l'étranger se multiplient à Stockholm puis à Londres mais cet amour du café lui reste en tête : "Je me disais que j'avais envie d'en faire quelque chose et de partager cette passion du café de spécialité." C'est en revenant en France qu'il concrétise son idée et fait de sa passion son futur métier. "Ici, nous avons des nombreuses saveurs pour le vin et le fromage mais nous nous sommes habitués à ce même goût de café que l'on connaît depuis 50 ans ! Nous sommes restés sur nos traditions", sourit le trentenaire. La plupart du temps, le café qui est servi "provient de grains récoltés en Amérique du Sud ou au Vietnam et c'est le moins cher", souligne le spécialiste qui préfère, par exemple, le café venu d'Éthiopie "qui est plus naturel même si son goût peut paraître bizarre pour certains".

Des saveurs "totalement incroyables"

C'est avec une réelle passion qu'Arnaud Héroult parle de ces précieux grains, de leur torréfaction et des techniques pour le servir. Attablé en terrasse d'un de ses cafés préférés de Rouen, il n'hésite pas, encore aujourd'hui, à poser à la serveuse toutes sortes de questions sur la confection de la précieuse boisson. "Au début, je me demandais ce que le barista mettait dans le café pour qu'il soit si bon. En fait, c'est juste parce que les grains sont frais, les terroirs ressortent et on peut avoir des goûts de fruits, de viande fumée. C'est totalement incroyable, des fois ça plaît et des fois non !" Arnaud Héroult s'est ainsi installé à Rouen car "il y a un vrai marché ici sur le café de spécialité avec quatre adresses reconnues et deux torréfacteurs", indique-t-il en espérant que son projet de servir du bon café avec un vélo triporteur rencontre le succès auprès des Rouennais.