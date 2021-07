Covid-19. Port du masque obligatoire en extérieur : un arrêté pris dans l'Orne

Compte tenu d'un taux d'incidence en hausse et de la forte présence du variant Delta de la Covid-19, la préfète de l'Orne a signé jeudi 29 juillet un nouvel arrêté qui rend le port du masque obligatoire jusqu'au mardi 31 août. Cette obligation concerne les personnes âgées de plus de 11 ans, à l'extérieur, dans les files d'attente, sur les marchés, foires, brocantes, mais aussi aux abords des stations de transport en commun - bus et trains - aux abords des centres de loisirs aux horaires d'entrée et de sortie des enfants, aux abords des lieux de culte aux horaires des cérémonies. Enfin, le port du masque est également obligatoire dans le département de l'Orne lors des manifestations revendicatives ou festives sur la voie publique.