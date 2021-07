Covid-19. Réouverture de tous les postes de secours sur la Côte de Nacre

Cela faisait une semaine que six postes de secours gérés par la Communauté urbaine Caen la mer n'avaient pas vu leurs nageurs-sauveteurs.

Des cas de covid-19

Sur les plages de Ouistreham, Lion-sur-Mer, Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-Mer, les six postes de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) sont restés fermés en raison de cas de Covid-19 parmi les équipes de deux centres annexes : Ouistreham et Hermanvilles-sur-Mer.

Depuis jeudi 29 juillet, tous les postes de secours de la Côte de Nacre sont de nouveau opérationnels. Pendant tout l'été, en juillet et août, 130 nageurs-sauveteurs assurent la sécurité sur les 24 zones de baignades de la Côte de Nacre.