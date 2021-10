Alençon. La Véloscénie en famille pour des vacances réussies !

Attention à vous si vous êtes sur la Véloscenie ! Une famille de 10 personnes parcourt la piste cyclable mythique tout au long de la semaine.

Professeur d'EPS, Albert Seguinot a réuni sa troupe à Bures-sur-Yvette, au sud de Paris. L'objectif, rejoindre le Mont-Saint-Michel en Normandie. Passionné de cyclisme, il tient à rassurer : "Pas besoin d'être un cador pour faire ce que nous faisons, ça reste des vacances !"

Une organisation bien rodée

Chaque fin de journée, l'équipe s'arrête pour dormir dans un nouveau lieu. Parfois, à la rencontre des Normands. "On a des hébergements différents, hier on était à l'hôtel, ce soir on sera chez l'habitant et demain dans un gîte. C'est ce qui fait la richesse de nos vacances", explique Albert, qui a préparé le séjour.

Ecoutez ici Albert Seguinot : Impossible de lire le son.

Le vélo semble être la nouvelle mode. Non seulement pour son coût moindre, mais aussi pour sa liberté. "Contrairement à des vacances classiques, c'est beaucoup plus économique et on découvre du paysage autrement."

Une fois la Véloscénie traversée, la famille ira se reposer dans un gîte sur les côtes de la Bretagne, à Cancale.